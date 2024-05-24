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Niğde'de motosiklet denetimleri devam ediyor

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde çalıntı veya aranan motorlar kontrol edilirken, sürücülere ehliyet ve kask kullanımı gibi konularda hatırlatmalar yapılıyor.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde gerçekleştirilen uygulamalarda motorların çalıntı, aranan veya hacizli olup olmadıkları sorgulanırken, sürücülere ise ehliyet sorgulama, tescil belgesi, kask takıp takmadıklarına yönelik kontroller gerçekleştirildi. Uygulamada durdurulan motosiklet sürücülerine kask, koruyucu ekipman kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalar yapılıyor. Ekipler tarafından yapılan uygulamada yetersiz ehliyetle motosiklet kullanan sürücülere ceza uygulandı.

Dr. Sami Yağız Caddesi Şadırvan Park önünde yapılan denetimlerde 24 adet motosiklet kontrol edilirken bir sürücüye ehliyetsizlikten 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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