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Niğde'de Kaçak Ürün Operasyonu: 5 Gözaltı

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak ürünlere yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi.

Niğde'de kaçak ürün operasyonu: 5 Gözaltı

NİĞDE - Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerlerine kaçak ürün operasyonu düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığı önlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi.

Operasyonda, 5 bin adet doldurulmuş makaron, 60 kilogram kıyılmış tütün, 150 paket kaçak sigara, 21 adet elektronik sigara, 720 adet sahte bandrol ile farklı boyutlarda toplam 19 şişe sahte bandrollü rakı bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - 3.Sayfa
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