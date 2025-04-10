Niğde'de Kaçak Ürün Operasyonu: 5 Gözaltı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak ürünlere yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı. İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi.
Niğde'de kaçak ürün operasyonu: 5 Gözaltı
NİĞDE - Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı iş yerlerine kaçak ürün operasyonu düzenledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılığı önlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.
İş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi.
Operasyonda, 5 bin adet doldurulmuş makaron, 60 kilogram kıyılmış tütün, 150 paket kaçak sigara, 21 adet elektronik sigara, 720 adet sahte bandrol ile farklı boyutlarda toplam 19 şişe sahte bandrollü rakı bulundu.