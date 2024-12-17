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Nevşehir'de Kaçak Balık Avlayan İki Kişi Yakalandı

Nevşehir'de Kaçak Balık Avlayan İki Kişi Yakalandı
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Nevşehir'de şişme botla Kızılırmak Nehri'nde elektrikle kaçak balık avlayan iki kişi gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde yasak avcılıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Nevşehir'de şişme bot ile Kızılırmak nehrinde kaçak balık avlayan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nevşehir Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tuzköy Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Tuzköy Mahallesi Çakırcan mevkii Kızılırmak Nehri kıyısında yapılan denetim ve kontrolde, İ.D. ile N.M. isimli şahısların şişme bot ile elektrik kullanmak suretiyle kaçak balık avlayacakları tespit edildi. Jandarma tarafından izinsiz balık avladıkları tespit edilen 2 kişi göz altına alınırken balık avlamada kullandıkları 1 adet şişme bot, 1 adet bot motoru, 1 adet akü, 2 adet kürek ve 1 adet balık toplama kepçesi ele geçirildi.

Yasak yöntemlerle balık avcılığında kullanılan malzemeler ile İ.D. ve N.M. isimli şahıslar hakkında da yasal işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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