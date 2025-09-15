Nevşehir'de 8 Bin 307 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Jandarma ekipleri, Mustafapaşa beldesindeki bir işletmede yapılan baskında 8.307 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgilendirilen şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Nevşehir'de bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri 8 bin 307 litre sahte içki ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafapaşa beldesinde M.Ş.E. isimli şahsın kendisine ait işletmede sahte içki ürettiği ihbarını aldı.
Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden işletmeye baskın düzenleyen Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, işletmede toplam 8 bin 307 litre sahte içki ele geçirdi.
Olayın şüphelisi M.Ş.E. Cumhuriyet Savcısın talimatıyla ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa