Haberler

Nevşehir'de 8 Bin 307 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Nevşehir'de 8 Bin 307 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma ekipleri, Mustafapaşa beldesindeki bir işletmede yapılan baskında 8.307 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgilendirilen şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Nevşehir'de bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri 8 bin 307 litre sahte içki ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafapaşa beldesinde M.Ş.E. isimli şahsın kendisine ait işletmede sahte içki ürettiği ihbarını aldı.

Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden işletmeye baskın düzenleyen Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, işletmede toplam 8 bin 307 litre sahte içki ele geçirdi.

Olayın şüphelisi M.Ş.E. Cumhuriyet Savcısın talimatıyla ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Futbolseverler müjde! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gupse Özay'ın son hali şaşırttı! Kilolar gitti, yeni tarz geldi

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Gupse Özay şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.