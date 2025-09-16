Haberler

Nazilli'de Kalp Krizi Geçiren Kuaför Toptancısı Barış Yıldırım Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kuaför toptancısı Barış Yıldırım, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Yıldırım, iki ay önce tüp mide ameliyatı geçirmişti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinin sevilen esnaflarından Barış Yıldırım, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Nazilli'de kuaför toptancısı olarak çalışan Barış Yıldırım sabah saatlerinde evinde bir anda fenalaştı. Yapılan ihbarla eve gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek hemen müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen Yıldırım, hayatını kaybetti. Yaklaşık iki ay önce tüp mide ameliyatı olduğu da öğrenilen Yıldırım'ın ani ölümü sevenlerini üzerken, cenazesinin bugün İkindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Nazilli'de toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
