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Nallıhan'da Sağanak Yağış Zor Anlar Yaşattı

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, cadde ve sokaklarda taşkınlara yol açtı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı, pazarcı esnafı ise yolların su altında kalması nedeniyle sıkıntı çekti.

Nallıhan'da sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde gerçekleşen sağanak yağış cadde ve sokaklarda taşkınlara neden olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde başlayan kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti. Yağan yağış sonrası pazarcı esnafı zor anlar yaşadı yollar yoğun yağışın etkisiyle su altında kaldı. Yağan yağmurda ıslanan vatandaşlar sığınacak yer aradı. Ekiplerin yağışa karşı müdahalesi devam ediyor.

Nallıhan'da Sağanak Yağış Zor Anlar Yaşattı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN CAN YÜKSEL - 3.Sayfa

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