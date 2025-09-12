Haberler

Muş'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 270 Paket Ele Geçirildi

Muş'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 270 Paket Ele Geçirildi
Muş'ta, ihbar üzerine durdurulan kamyonette 270 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Ele geçirilen sigaralar, imha edilmek üzere Van Gümrük Müdürlüğüne gönderilecek.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, S.S. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Muş Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı kapsamında yapılan incelemede, 27 karton (270 paket) gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralar, Van Gümrük Müdürlüğüne numune gönderildikten sonra imha edilecek" denildi. - MUŞ

