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Muş'ta Ava Kapalı Avlakta Avlananlara İdari Para Cezası

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Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ava kapalı avlakta avlanan 3 kişiye 16 bin 631 TL idari para cezası uyguladı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, ava kapalı avlakta avlanan 3 kişiye 16 bin 631 TL idari para cezası uyguladı.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Jandarma ve müdürlüğümüz personellerince ortaklaşa yapmış olduğumuz av koruma ve kontrollerde, Varto ilçesinde ava kapalı avlakta avlanan 3 avcı hakkında işlem yapılmış olup, idari ve tazminat olmak üzere toplamda 16 bin 631 TL yasal işlem yapılmıştır" denildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Ceza Doğa 3. Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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