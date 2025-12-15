Muğla merkezli üç ilde dolandırıcılık operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) faaliyeti kapsamında, sahte yatırım, web siteleri ve sahte borsa aplikasyonları üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik Muğla merkezli üç ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; suç örgütünün, kurdukları sahte yatırım platformları ve sahte borsa uygulamaları aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı, ayrıca bu faaliyetlerde kullanılmak üzere 15 paravan şirket kurduğu tespit edildi. Suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık suçunu organize ve örgütlü şekilde işlediği belirlendi. Muğla merkezli olmak üzere Mersin ve Gaziantep illerinde, eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, suç örgütüne yönelik yapılan MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizleri sonucunda, örgütün 245 vatandaşı toplam 323 milyon TL dolandırdığı tespit edildi. Ayrıca paravan şirketlere ait banka hesaplarında 508 milyon TL tutarında hesap hareketliliği bulunduğu belirlendi.