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Muğla'da kavga sırasında silahlı saldırıya yeni görüntüler ortaya çıktı

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Muğla'nın Milas ilçesinde 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı, 6 kişinin de tutuklandığı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Milas'ta 10 Nisan günü akşam saatlerinde 23 Nisan Bulvarı üzerinde iki taraf arasında iddiaya göre, kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Taraflar birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Kavgada, silah, bıçak ve sopalar da kullanıldı. Silahlı bir şahsın yerde yuvarlanan bir kişiye defalarca ateş etmesi de görüntülere yansıdı. Dehşete düşüren olayda 6 kişi yaralanırken toplamda 6 kişi de tutuklandı.

Olayın başladığı anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde 3 kişinin bulunduğu bir grupla 6-7 kişiden oluşan karşı tarafın birbirlerine saldırmaları ve ortalığın bir anda savaş alanına dönmesi yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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