Muğla'da 30 Milyon TL'lik Motosiklet Dolandırıcılığına Operasyon
Güncelleme:
Muğla'da motosiklet dolandırıcılığı şikayetleri üzerine başlatılan soruşturmada, 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da farklı ilçelerden çok sayıda mağdurun şikayeti üzerine başlatılan 30 milyon TL'lik motosiklet dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından Muğla, İstanbul ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan M.A., R.D., M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, yürütülen soruşturma dosyasında mevcut delil durumu, MASAK raporu, şüpheli ve şikayetçi beyanları ile kuvvetli suç şüphesini gösteren delilleri dikkate alarak, B.M., L.M., M.E., E.Ş., B.D. ve M.A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Şüphelilerden R.D., T.Ö., S.E. ve E.Ç. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
