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142 Milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama

142 Milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama
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Muğla'nın Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde yatırım danışmanlığı vaadiyle 142 milyon TL dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 27 araç, 51 gayrimenkul ve kripto varlıklara el konuldu.

Muğla'nın Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde yatarım danışmanlığı iddiası ile 142 milyon TL dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında, yatırım danışmanlığı yaptıklarını iddia ederek vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüphelilere yönelik Muğla, Malatya ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli Ortaca Adliyesine sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında, Ortaca, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde faaliyet gösteren şüphelilerin, taşınmaz ve gayrimenkul alım-satımı vaadiyle mağdurları dolandırdıkları belirlendi. Örgütlü şekilde hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin, haksız kazanç sağlamak amacıyla bir araya geldikleri ve suçtan elde ettikleri gelirleri akraba veya yakınları adına alınan gayrimenkullere ya da kripto para borsalarına aktardıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin 7 ayrı dolandırıcılık olayında mağdurları yaklaşık 142 milyon Türk Lirası zarara uğrattıkları ortaya çıkmıştı.

Haklarında işlem başlatılan 17 şüpheliye yönelik Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri ile Malatya ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 567 adet fişek, toplam değeri 25 milyon TL olan 6 çek, toplam değeri 1 milyon 60 bin TL olan 6 senet, 1 tapu ve 13 satış sözleşmesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 araç, 51 gayrimenkul, banka hesapları, kiralık kasalar, kripto varlıklar ve 4 şirkete el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 14 şüpheli Ortaca Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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