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Mudanya Triatlon Yarışlarında Kaza: 2 Yaralı

Mudanya Triatlon Yarışlarında Kaza: 2 Yaralı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen 2024 Mudanya Triatlon yarışında bisikletçi ile karşıya geçmeye çalışan yaşlı adamın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da düzenlenen 2024 Mudanya Triatlon yarışlarında istenmeyen kaza yaşandı. Yarış esnasında karşıya geçmek isteyen yaşlı adama kadın bisikletçinin çarpması sonucu 2 kişi de yaralandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen 2024 Mudanya Triatlon yarışlarında yüzlerce sporcu ter döktü. Belirlenen güzergah üzerinde bisikletiyle hızla ilerleyen Z.H.G (14), yarış olduğunu fark etmeyip yolun karşısına geçmeye çalışan E.A. (61) ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sporcu ve yaşlı adan yere düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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