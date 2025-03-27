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Motosikletli Kurye ile Zabıta Arasında Tansiyon Yükseldi

Motosikletli Kurye ile Zabıta Arasında Tansiyon Yükseldi
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yayalara kapalı alanda motosikletle dolaşan bir kurye, zabıtayla tartışarak dikkat çekti. Kurye, zabıtaya 'Babam yaşında adamsın' diyerek çekilmesini istedi. Olay cep telefonuna yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sadece yayaların kullandığı alana motosikletle giren kurye, zabıtayla tartıştı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kuryenin, "Babam yaşında adamsın" diyerek zabıtayı önünden çekilmesi için uyardığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

Adapazarı ilçesinde Tarihi Uzun Çarşı girişinde meydana gelen olayda, sadece yayaların kullandığı yola giren 54 ALR 299 plakalı motosikletli kurye, zabıta ekipleriyle karşılaştı. Ekiplere aldırış etmeyen kurye, kendisini dön diye uyaran zabıta ekiplerine zorluk çıkardı. "Babam yaşında adamsın" diyerek zabıtanın önünden çekilmesini isteyen kurye ekiplerin ısrarlı uyarıları sonrasında geldiği yöne dönerek bölgeden uzaklaştı. Yaşanan tartışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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