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Kazada ağır yaralanan tekvandocu yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada ağır yaralanan tekvandocu yaşam mücadelesini kaybetti
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde 46 gün önce motosiklet kazası geçiren 17 yaşındaki tekvandocu Fatma Telli, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaklaşık 46 gün önce geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Beyşehirli tekvandocu Fatma Telli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 13 Mayıs'ta Seydişehir ilçesi Bahçelievler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Telli yönetimindeki 42 BGV 641 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Savrulan genç sporcu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Telli, önce Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Konya'daki bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 46 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Fatma Telli'den acı haber geldi. Genç sporcu, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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