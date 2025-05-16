Motorun Üzerinde Tehlikeli Akrobasi: 2 Kişinin Hayatı Tehlikeye Girdi

Motorun Üzerinde Tehlikeli Akrobasi: 2 Kişinin Hayatı Tehlikeye Girdi
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Hatay'da sepetli motosiklet sürücüsü, üzerine yatarak yaptığı tehlikeli akrobasi ile yanındaki iki kişinin hayatını hiçe saydı. O anlar bir cep telefonuyla kaydedildi ve izleyenleri dehşete düşürdü.

Motorun üzerine yatarak ölümle dans eden sürücü, yanındaki 2 kişinin canını hiçe saydı

HATAY - Hatay'da sepetli motosikletin üzerine yatarak yanındaki 2 kişinin canlarını hiçe sayan sürücünün o anları kameraya yansıdı.

Olay, Hassa - Kırıkhan yolu üzerinde yaşandı. Çevre yolunda seyir halinde ilerleyen sepetli motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak trafikte kendi canını ve yanındaki 2 kişinin canını hiçe saydı. Motosikletin üzerine yatan sürücünün yolcu koltuğundaki tehlikeli akrobasisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İzleyenleri ürküten görüntüler hayrete düşürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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