Motorun Üzerinde Tehlikeli Akrobasi: 2 Kişinin Hayatı Tehlikeye Girdi
Hatay'da sepetli motosiklet sürücüsü, üzerine yatarak yaptığı tehlikeli akrobasi ile yanındaki iki kişinin hayatını hiçe saydı. O anlar bir cep telefonuyla kaydedildi ve izleyenleri dehşete düşürdü.
Motorun üzerine yatarak ölümle dans eden sürücü, yanındaki 2 kişinin canını hiçe saydı
HATAY - Hatay'da sepetli motosikletin üzerine yatarak yanındaki 2 kişinin canlarını hiçe sayan sürücünün o anları kameraya yansıdı.
Olay, Hassa - Kırıkhan yolu üzerinde yaşandı. Çevre yolunda seyir halinde ilerleyen sepetli motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaparak trafikte kendi canını ve yanındaki 2 kişinin canını hiçe saydı. Motosikletin üzerine yatan sürücünün yolcu koltuğundaki tehlikeli akrobasisi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. İzleyenleri ürküten görüntüler hayrete düşürdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa