Milli İstihbarat Teşkilatı, çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şebekesini çökertti.
Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şebekesi çökertildi; İstanbul ve Kocaeli'de 3 şüpheli gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı, çok sayıda vatandaşı etkileyen kredi kartı şebekesini çökertti. MİT'in koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) ortak çalışmaları neticesinde İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı