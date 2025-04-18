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Milas'ta Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

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Muğla'nın Milas ilçesinde bir iş yerinde iki kadın şüphelinin alışveriş yapma bahanesiyle girdiği işletmeden hırsızlık yaptığı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Olay sonrasında işletme sahibi durumu polise bildirdi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir iş yerinden gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Milas'ın işlek noktalarından biri olan Menteşe Caddesi üzerindeki bir işletmede yaşanan hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, iki kadın şüpheli alışveriş yapma bahanesiyle işletmeye giriş yaptı. Şahıslardan biri alt katta görevliyi oyaladığı sırada, diğerinin işletmenin üst katına çıkarak raflardaki birçok ürünü çantasına koyduğu güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler daha sonra işletmeden ayrıldı. Olayın fark edilmesinin ardından işletme sahibi durumu güvenlik kameraları üzerinden tespit ederek polis ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamerasını inceleyen polis ekiplerinin şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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