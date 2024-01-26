Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Dünya Gümrük Günü'nü kutladı

Milas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü personelleri, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü dolayısıyla çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret ederek gümrük işlemleriyle ilgili fikir alışverişlerinde bulundu.

Milas Bodrum Havalimanı Emniyet Şube Müdür Vekili Başkomiser Selim Toptan ve görevli polis memuru Osman Avcı, Gümrük Günü dolayısıyla Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Gümrük Müdürü Öner Çöpür ve Gümrük Kısım Amir Vekili İsmail Demiroğlu ile bir araya geldi. Özel gün kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde, kurumlar arası iletişim, adli ve idari konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Dünya Gümrük Günü'nün, gümrüklerin dünya ticaretindeki kilit rolüne vurgu yapmak amacıyla kutlandığına dikkat çeken Gümrük Müdürü Öner Çöpür, ziyaretlerin kurumlararası iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti. - MUĞLA