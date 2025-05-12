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Midyat'ta 3.3 Milyon TL'lik Hırsızlık Olayı: Zanlı Yakalandı

Midyat'ta 3.3 Milyon TL'lik Hırsızlık Olayı: Zanlı Yakalandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde evden çalınan 3 milyon 300 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve 20 bin euro, jandarma tarafından 24 saat içinde toprağa gömülü halde ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde evden çalınan 3 milyon 300 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve 20 bin euro, jandarmanın takibi sonucu 24 saat sonra toprağa gömülü halde ele geçirildi. Hırsızlık şüphelisi ise yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Midyat'a bağlı bir mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evine dönen H.E., yatak odasındaki kasanın kırıldığını fark etti. Kasadaki çok sayıda altın takı, bilezik ve döviz cinsinden birikiminin çalındığını gören H.E. durumu jandarmaya bildirdi. Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri, olayın ardından çok yönlü soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları, tanıkların ifadeleri ve teknik takip sayesinde, hırsızlığı N.N. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelinin izini süren ekipler, ilçeye bağlı kırsal bir bölgede yaptıkları aramada çalınan altınları ve dövizleri naylon poşetlere sarılı şekilde toprağa gömülü halde buldu. Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli N.N., ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayda ele geçirilen ziynet eşyaları ve 20 bin euro ise jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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