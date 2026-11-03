Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji Ege'de 6-8 derecelik düşüş ve zirai don uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Ege'de 6-8 derecelik düşüş ve zirai don uyarısı yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, 4 Kasım'dan itibaren Ege'de sıcaklıkların 6-8 derece düşeceğini ve Aydın'da 7 dereceye ineceğini bildirdi. Soğuk havanın hafta boyunca süreceği tahmin edilirken, 7-8 Kasım'da yüksek kesimlerde hafif zirai don riski nedeniyle üreticilere uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı uyarısında bulunarak, Aydın'da özellikle yüksek kesimlerde zirai don riskine karşı üreticileri uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren bölgede yağışlı havayla birlikte kuzey kesimlerden başlayarak serin hava etkili olacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde 6 ila 8 derece azalması bekleniyor. Soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Aydın'da sıcaklık 7 dereceye kadar düşecek

Meteorolojik değerlendirmede, 4-9 Kasım tarihleri arasında il merkezlerinde ölçülmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları da açıklandı. Buna göre Aydın'da en düşük hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Aynı dönemde İzmir'de 8, Manisa ve Balıkesir'de 6, Çanakkale'de ise 5 dereceye kadar sıcaklık düşüşü tahmin ediliyor.

Üreticilere zirai don uyarısı

Soğuk havanın etkisiyle tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bölgelerde 7 ve 8 Kasım tarihlerinde hafif zirai don riski oluşabileceği bildirildi. Özellikle bölgenin iç kesimlerinde, rakımı yüksek alanlarda etkili olması beklenen zirai donun tarımsal ürünlerde kayıplara yol açabileceği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların ve üreticilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanacak tahmin ve meteorolojik erken uyarıları takip etmelerinin önem taşıdığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 56 sitede yayınlandı.
Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil

Eşine yapılan yorumlar Mehmet Günsür'e soruldu! Bakın ne dedi
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın

Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'dan AK Parti'ye sürpriz ziyaret

Sebebi merak konusu oldu: Ünlü şarkıcıdan AK Parti'ye sürpriz ziyaret
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da peş peşe bomba ihbarı! 4 yolcu uçağı incelemeye alındı, biri acil iniş yaptı

4 yolcu uçağına art arda ihbar! Biri apar topar acil iniş yaptı
Yüsra Geyik takside bekledi, Nehir Erdoğan arka kapıdan çıktı

Ünlü oyuncu takside bekledi! Arkadaşı bakın ne yaptı
Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Böyle bir görüntüyü daha önce hiç görmediniz
Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş

Ev sahibine soğuk duş! Dairesinin kapısını açınca gözlerine inanamadı
Okyanusun ortasında mucize kurtuluş! Tekneleri tam 3 ay sürüklenen 2'si çocuk 5 kişi sağ bulundu

Pasifikte mucize kurtuluş! Okyanusun ortasında tam 3 ay
Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis

Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Meriç Nehri’nde göçmen ailenin botu alabora oldu: 2 çocuk kayıp

Facia sabah saatlerinde yaşandı! Çocuklardan haber alınamıyor