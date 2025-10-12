Mersin Tarsus'ta Narenciye Yüklü Kamyon Devrildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada narenciye yüklü kamyon devrildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 UE 870 plakalı narenciye yüklü kamyon otoyolda Tarsus istikametinden Pozantı istikametine seyir halindeyken Aspava mevkiinde yola devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası trafik tek şeritten verildi.

Karayolları ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden açıldı. - MERSİN