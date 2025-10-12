Haberler

Mersin Tarsus'ta Narenciye Yüklü Kamyon Devrildi

Mersin Tarsus'ta Narenciye Yüklü Kamyon Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye yüklü bir kamyon, otoyolda devrildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı, trafik tek şeritten verilmeye başlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada narenciye yüklü kamyon devrildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 UE 870 plakalı narenciye yüklü kamyon otoyolda Tarsus istikametinden Pozantı istikametine seyir halindeyken Aspava mevkiinde yola devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası trafik tek şeritten verildi.

Karayolları ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden açıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, Arda Güler'i konuşuyor: Bulgar duvarını yıktı

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Atılan manşetleri görmeniz lazım
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.