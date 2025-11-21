Haberler

Mersin Merkezli Operasyonda 40 Şüpheliden 32'si Tutuklandı

Güncelleme:
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonunda, 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlar sonucunda 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. 32'si tutuklanırken, tutuklananlar arasında 4 klasman hakemi de bulunuyor. Operasyon kapsamında 3 milyar 700 milyon TL'lik para transferi yapıldığı tespit edildi.

Mersin merkezli 9 ilde düzenlenen kara para aklama ve yasa dışı bahis operasyonunda adliyeye sevk edilen 4'ü klasman hakemi 40 şüpheliden 32'si tutuklandı.Tutuklananlar arasında 4 hakeminde olduğu öğrenildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet" suçlarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 801 kişinin banka hesabı incelendi. İncelemede bir çok şüphelinin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri gelirlerin izini kaybettirmek maksadıyla kripto varlık hesaplarında 816 Milyon TL değerinde çoklu transfer zinciri oluşturdukları, yasa dışı faaliyetlerden elde ettikleri parayı kayıt altına almadan yasal ekonomiye sızdırarak, vergi tabanının daralmasına sebep olacak şekilde çıkar karşılığında yurt içi ve yurt dışı uzantılarına para transferi yaptıkları tespit edildi. Ayrıca 'Hawala sistemi' olarak bilinen yöntemle Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla kayıt dışı para transferi yapıldığı da belirlendi. Bugüne kadar şüphelilerin işlediği suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptıkları, toplam 37 milyar 645 milyon liralık hesap hareketi olduğu ortaya çıkarıldı. Öteyandan yapılan incelemede şüpheliler arasında yer alan 4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu, 2020-2025 yılları arasında ise toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.

Milyonlarca liraya ve mal varlıklarına el konuldu

Elde edilen tüm bu bilgiler üzerine aralarında hakemlerinde olduğu şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin merkezli Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4'ü klasman hakemi 36 şüpheli yakalandı. Çalışmalar sürerken 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplamda 40 şüpheli ifadesi alınması için jandarmaya götürüldü. Şirketler ile şirket sahiplerinin banka hesaplarındaki paralar, taşınır-taşınmaz malvarlıkları ve adreslerde yapılan aramalarda ise 50 milyon TL'den fazla değeri bulunan 630 bin dolar, 1 milyon 441 bin Euro, 5, 5 kilogram altın, 200 kilogram gümüş ve soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklarına el konuldu. Ayrıca ekipler, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında, 2 şirkete ait tüm taşınır/taşınmaz mal varlığına, 3 gayrimenkule, 6 lüks araca el koydu.

35 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Adliyede savcıya ifade veren şüphelilerden 35'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemede şüphelilerden 32'si tutukladı, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
