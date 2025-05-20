Mersin'deki Jameson Fabrikası'nda Yangın Sürüyor

Mersin'deki Jameson Fabrikası'nda Yangın Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mersin'deki Jameson Fabrikası'nda Yangın Sürüyor
Haber Videosu

Mersin'de Jameson isimli elektronik üretim yapan fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadı. Yangından etkilenen depo sorumlusunun durumu ise sağlık ekipleri tarafından takip ediliyor.

Mersin'deki fabrika yangını sürüyor: Son durum böyle görüntülendi

Yangında fabrikanın depo sorumlusu olduğu ileri sürülen bir kişi ise dumandan etkilendi, bölgedeki son durum ise dron ile havadan görüntülendi

MERSİN - Mersin'de araç ve evler için çeşitli elektronik ürünler üreten Jameson isimli fabrikada çıkan yangın ekiplerin birçok noktadan müdahale etmesine rağmen henüz kontrol altına alınamadı. Yangında fabrikanın depo sorumlusu olduğu ileri sürülen bir kişi ise dumandan etkilendi, bölgedeki son durum ise dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Toroslar İlçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan Jameson isimli elektronik üretim yapan fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı fabrikada yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de TOMA'ları yönlendirdi. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye gönderildi.

Alev alev yanan fabrika nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. İtfaiye ve TOMA'ların bir çok noktadan müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yangında fabrikanın depo sorumlusu olduğu ileri sürülen bir kişi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çalışan ambulansa alınarak hastaneye gönderildi.

Yanan fabrika dron ile de havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu

4 günlük savaşın Fransa'ya faturası ağır! Dev anlaşmayı durdurdular
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak

Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Fenerbahçe'nin yıldızından taraftarı delirtecek tatil paylaşımı

Fenerbahçeli yıldızın paylaşımına bakar mısınız
Göksel, estetik iddialarına video ile yanıt verdi: Fotoğraftaki kişiyi tanımıyorum

Güzel şarkıcıdan "estetik" iddialarına videolu yanıt: Tanımıyorum
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi
Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı

Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha resmen açıkladı
Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı

Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.