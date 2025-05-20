Mersin'deki Elektronik Fabrikasında Yangın Çıktı

Mersin'deki Elektronik Fabrikasında Yangın Çıktı
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Mersin'deki Elektronik Fabrikasında Yangın Çıktı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir elektronik eşya üreten fabrikada sabah saatlerinde çıkan yangın, alevlerin metrelerce yükselmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri ve TOMA'larla yangına müdahale ediliyor.

Mersin'de elektronik eşya üreten fabrikada yangın... Alevler metrelerce yükseldi

MERSİN - Mersin'de çeşitli elektronik ürünler üreten bir fabrika alev alev yanmaya başladı. Bölgeye gönderilen itfaiye ve TOMA ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Toroslar İlçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan bir elektronik üretim yapan fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı fabrikada yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de TOMA'ları yönlendirdi. Fabrika alev alev yanarken, itfaiye ekipleri bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. TOMA'ların da bölgeye ulaşarak söndürmeye destek verdiği yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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