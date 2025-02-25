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Mersin'de Yüksek Faizle Tefecilik Yapan 7 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Yüksek Faizle Tefecilik Yapan 7 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'de, yüksek faizle tefecilik yaparak vatandaşlardan haksız kazanç sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ve mühimmat bulundu.

Mersin'de yüksek faizle tefecilik yaparak vatandaşlardan haksız kazanç sağladıkları belirlenen 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yapan şahıslara yönelik hassas ve titiz bir çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu yüksek faizle tefecilik yaparak vatandaşlardan haksız kazanç sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Vatandaşlara borç olarak verilen 5 milyon 300 bin TL karşılığında 9 milyon TL faiz istedikleri tespit edilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ile uzun namlulu ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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