Mersin'de mart ayında 866 firma denetlendi, 363 bin lira ceza uygulandı

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 866 firmada toplam 94 bin 94 ürün kontrol edildi. Denetimlerde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilerek firmalara 363 bin 95 TL para cezası kesildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yürütülen çalışmalarda fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışı konularında kapsamlı inceleme yapıldı. İl merkezi ve ilçelerde 1-31 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde 866 firmada toplam 94 bin 94 ürün kontrol edildi. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesi üzerine 6502 Sayılı Kanun çerçevesinde firmalara toplam 363 bin 95 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları sorun ve şikayetleri Alo 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden iletebileceğini hatırlatarak, denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
