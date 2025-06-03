Mersin'de Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'de Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, yüksek faizle para verme yoluyla haksız kazanç elde eden 3 tefeci şüpheliyi tutukladı. Operasyonda birçok delil ele geçirildi.

Mersin'de tefecilik yapan 3 şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç elde eden 3 şüpheliyi yakalayıp tutuklanmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Silifke ilçesinde 3 şüphelinin haksız kazanç elde etmek maksadıyla ihtiyaç sahibi şahıslara yüksek faiz karşılığında para vererek, sonrasında tehdit ile senet imzalattığını belirledi. Bunun üzerine ekipler 3 ayrı adrese operasyon yaptı, şüphelileri yakaladı. Yapılan aramada 70 adet dolu senet,1 adet tapu, 9 adet borç defteri, 2 adet cep telefonu ve 4 adet pos cihazı ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ - 3.Sayfa
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