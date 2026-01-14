Haberler

Mersin polisinden 117 milyon TL'lik tefecilik operasyonu: 12 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Mersin polisi, 117 milyon liralık haksız menfaat sağlayan tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 12 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında çeşitli deliller ele geçirildi ve şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri tefecilik yoluyla haksız maddi menfaat temin eden şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında tefecilik yoluyla toplam 117 milyon TL haksız maddi menfaat sağlayan 12 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilere yönelik Mersin merkezli 2 ilde 4'ü iş yeri 16 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli Mersin'de 1 şüpheli ise Diyarbakır'da yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 adet kuru sıkı tabanca, 168 adet mermi, 2 klasör araç satış sözleşmesi, 45 adet tapu senedi aslı ile fotokopisi, 16 adet farklı bankalara ait çeşitli tutarlarda düzenlenmiş çek yaprağı ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

