Mersin'de Tatilde Boğulma Faciası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesine tatile gelen 16 yaşındaki Ramazan Mucur, denizde boğuldu. Bölgede bulunan bir doktorun müdahale ettiği olayda genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat: 16.45 sıralarında İlçeye bağlı Atakent Mahallesi Yapraklı Koy'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya'dan tatil için kardeşleri ve arkadaşlarıyla gelen 16 yaşındaki Ramazan Mucur, girdiği denizde çırpınmaya başladı. Yakınları ve çevredekilerin yardımıyla genç, sudan alınarak yukarı çıkartıldı. Sağlık ekiplerine haber verilirken, olay yerinde bulunan bir doktor ilk müdahaleyi yaptı. Kalp masajı yapılarak gelen ambulansla alınan genç ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mucur, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN