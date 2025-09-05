Mersin'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Gözaltı

Mersin'de sigara kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda sigara ve makaron ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesinde bir kişinin kaçak sigara ticareti yaptığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şüpheliyi yakalamak ve kaçak ürünlere el koymak amacıyla operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı.

Operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramada 20 bin adet dolu makaron, 50 bin boş makaron, 175 elektronik sigara likiti, 35 kilogram nargile tütünü, 60 kilogram kıyılmış tütün, 20 paket ısıtmalı elektronik sigara, 25 kilogram kaçak çay ve 15 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN