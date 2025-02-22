İstanbul'da tipi alarmı: Kar şiddetini artıracak, resmen donacağız

İstanbul'da tipi alarmı! Resmen donacağız
Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

Trump, ABD tarihine geçen ismi görevden aldı
Akaryakıt zammı tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı

Zam tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
Sınıfta öğretmene silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı

19 yaşındaki silahlı saldırgan öğretmeni bu yüzden vurmuş

Mersin'de Sibirya Soğukları Sebebiyle Üreticiler Don Nöbeti Tutuyor

Mersin'de Sibirya Soğukları Sebebiyle Üreticiler Don Nöbeti Tutuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sibirya soğukları etkisiyle Mersin'de sıcaklıklar eksi değerlere düştü. Üreticiler, örtü altındaki sebzelerini korumak için zirai don nöbeti tutuyor ve 3 derecenin altına düşmemesi için sobalarını yakıyorlar.

Sibirya soğukları ülke genelinde birçok ilde etkili olurken, sıcaklığın bu kış mevsiminde ilk defa eksileri gördüğü Mersin'de üreticiler, örtü altında yetiştirdikleri sebzeler için zirai don nöbeti tutmaya başladı.

Ülke genelinde bir çok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Yılın 11 ayını yaz ve bahar havası gibi geçiren Mersin'de de Sibirya soğukları hissedilmeye başlandı. Kentin genelinde sıcaklıklar 0'a kadar inerken, yüksek rakımlı bölgelerde eksi 7'lere kadar düştü. Türkiye'de serada sebze üretiminde ilk ikide yer alan Mersin'de üreticiler de soğuk hava ile birlikte bu kış mevsiminde ilk defa zirai don nöbeti de tutmaya başladı. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü' de Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis'i zirai dona karşı uyararak Salı gününde kadar tedbirlerin bırakılmamasını önerdi. Üreticiler de gece yarısından itibaren sobalarını yakarak sabaha kadar seraların içerisini 3 derecenin üzerinde tutmaya çalıştı.

"İçerisinin sıcaklığı 3 derecenin altına düşmemesi lazım"

Erdemli ilçesinde örtü altına domates üremi yapan Yusuf Yılmaz," Eylül ayında domates fidelerimizi diktik, hasada yaklaşıyoruz. Şuanda kuvvetli bir zirai don var. Bizde sobalarımızı yaktık, önlemlerimiz aldık. 4-5 gün boyunca kuvvetli bir zirai don görünüyor. İçerisinin sıcaklığı 3 derecenin altına düşmemesi lazım. Aksi takdirde bitkiler üşüyor verim kaybı oluyor. Bizde sobayı yakıp sabah 08.00'e kadar nöbet tutuyoruz. Sabah 6 ile 8 soğuk havanın en etkili olduğu zaman. Bitkinin tam üşüyeceği zaman sabaha karşı. Don vuracağı zaman sabah saatleri "dedi.

Yılmaz, ayrıca bölgedeki seralarda yoğun olarak domates ve salatalık olduğunu, az miktarda da patlıcan ile biber bulunduğunu kaydetti.

Seralarına bir hafta önce salatalık fidesi diktiklerini belirten Mesut Osman Yılmaz'da, etkili olan zirai dondan fidelerin etkilenmemesi için sobalarını yaktıklarını ve nöbet tutuklarını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Acun'dan Galatasaray'a bomba gönderme
img

Yılmaz Erdoğan'ın "Deli Emin" karakteri çalıntı çıktı
img

Hazırlıklar tamam, savaş çok kızışacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karda tepsiyle kayarken hastanelik oldu! Duvara çarpma anı kamerada

Karda tepsiyle kayarken hastanelik oldu
Süper Lig giderek karışıyor! Bir takımımız maçının tekrar edilmesini istedi

Bir takımımız maçının tekrarını istedi
Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi

Evladının can çekiştiği anları saniye saniye izledi
Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı

En son istenen oldu! Muhtemel depremin büyüklüğü endişe verici
Borsa İstanbul'da sert düşüş

Rekor düşüşün ardından Bakan Şimşek'e dikkat çeken çağrı
İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar

"Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.