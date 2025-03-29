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Mersin'de Kaçak Sigara Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Kaçak Sigara Ticareti Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de jandarma ekipleri, kaçak sigara ticareti yapan 3 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 815 kilogram tütün ve 13 bin adet makaron ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 şüpheli yakalandı, 815 kilogram tütün ile 13 bin adet makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde 3 şüphelinin kaçak sigara ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi. Operasyon 3 şüphelide yakalanarak gözaltına alındı. Araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 bin adeti dolu 13 bin adet makaron ile 815 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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