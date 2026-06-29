Haberler

Mersin'de hamam ve masaj salonlarına denetim: 2 işletme kapatıldı

Mersin'de hamam ve masaj salonlarına denetim: 2 işletme kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin polisi, kent genelinde hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik düzenlediği denetimde 2 işletmeyi kapatırken, 9 işletme hakkında da yasal işlem başlattı.

Mersin polisinin kent genelinde hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik yaptığı denetimde 2 işletme kapatıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren hamam, sauna ve SPA merkezlerinden oluşan toplam 57 işletmede, 91 ekip ve 273 personelin katılımıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 1 iş yerinin Türk Ceza Kanunu'nun 227. maddesini ihlal ettiği, 1 iş yerinin ise ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Bu nedenle her iki işletmenin de faaliyetine son verildi. Belgelerinin eksik olması, kimlik bildiriminde bulunulmaması ve sigortasız işçi çalıştırılması nedenleriyle 9 işletme hakkında da gerekli yasal işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Polisin şehrin huzur ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarını kesintisiz bir şekilde devam ettireceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek

İran'a, aylarca vurduğu ülkeden milyarlar akacak
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

ABD'den 500 milyon dolarlık ihale! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Felipe Augusto'nun yeni takımı açıklandı

Süper Lig devinin yıldız golcüsü Rusya'ya gitti
Penaltı canavarı kaleci, 750 bin Euro karşılığında Süper Lig ekibine transfer oldu

Sadece 750 bin Euro karşılığında Süper Lig ekibine transfer oldu
Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada

Bir anda bomba gibi patladı
Şevval Sam’dan Çeşme’de Kürtçe türkü ve zılgıt şovu

Şevval Sam’dan Kürtçe türkü ve zılgıt şovu
TFF'den yabancı kuralı ile ilgili yeni karar

Hacıosmanoğlu baskılara dayanamadı! Geri adım atıyor
Jhon Duran, Galatasaray'a transfer oluyor

El sıkışıldı! Ezeli rakibe imza atıyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor

40 yıldır Mekke'de mahsur! Yaşlı adam Türkiye'ye çağrıda bulundu