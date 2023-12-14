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Mersin'de Günü Birlik Ev ve Kiralık Araç Firmalarına Denetim

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Mersin polisi, 13 ilçede eş zamanlı olarak günü birlik ev ve kiralık araç firmalarına yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunanlara idari para cezası kesildi.

Mersin'de günlük kiralık ev ve kiralık araç firmalarına yönelik denetimlerde, 4 işletmeye 122 bin 734 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, asayiş ve kamu düzeninin devamı, genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında günübirlik kiralanan evlere ve kiralık araç şirketlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Kent genelindeki çalışmaya 64 ekip ve 226 polis katıldı. Uygulamada, 363 kiralık araç firması ve 506 günübirlik ev denetlendi.

Kontrollerde, mevzuata uymadığı tespit edilen 4 işletmeye 122 bin 734 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Mersin Güvenlik Suç 3. Sayfa Politika Ekonomi Güncel Haberler

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