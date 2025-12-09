1 milyon dolarlık soygun dakikalar içinde çözüldü: Parayı paylaşamadan yakalandılar

Haberler

Mersin'de bir gıda işletmesine düzenlenen ve yaklaşık 1 milyon doların çalındığı silahlı soygun, polisin hızlı takibiyle kısa sürede aydınlatıldı. Maskeli olarak iş yerini basan iki şüpheli, kaçmalarının üzerinden saatler geçmeden, çaldıkları paralarla birlikte bir benzin istasyonunda yakalandı. Olayı daha da çarpıcı hâle getiren ise, soygun sırasında mağdur gibi davranan çalışan M.S.A.'nın, gaspçıların suç ortağı olduğunun ortaya çıkması oldu.

Mersin'de bir gıda işletmesinde 800 bin dolar ile 400 bin TL'nin çalındığı gasp olayı, polis ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmasıyla kısa sürede aydınlatıldı. Biri iş yeri çalışanı olmak üzere 3 şüpheli, Mersin ve Adana polisinin film sahnelerini aratmayan operasyonuyla çaldıkları paralarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

MASKELİ GASPÇILAR İŞ YERİNİ BASTI, 1 MİLYON DOLARI ALIP KAÇTI

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, bir gıda firmasında çalışan personel, maskeli ve silahlı iki kişinin iş yerine girerek kendilerini plastik kelepçeyle bağladığını ve kasadaki 800 bin dolar ile 400 bin TL'yi alıp kaçtığını bildirdi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, soygunun E.K.K. ve A.Ş. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Zanlıların kiralık bir araçla Mersin'den uzaklaştığı tespit edilince Adana polisi ile irtibata geçildi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDILAR

Takip sonucu şüphelilerin Adana'da bir mola tesisi yanındaki akaryakıt istasyonunda oldukları belirlendi. Mersin ve Adana ekipleri ortak bir operasyon düzenleyerek iki zanlıyı kaçamadan yakaladı.

Araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 801 bin 153 dolar, 1.340 Euro, 462 bin 395 TL, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi. Paranın henüz paylaşılmadan ele geçirilmesi dikkat çekti.

SOYGUN İÇERDEN PLANLANMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren polis, olayın içerden destekle organize edildiğini ortaya çıkardı. Soygun sırasında mağdur gibi davranan iş yeri çalışanı M.S.A.'nın, iki zanlıyla birlikte gaspı planladığı belirlendi.

"Nitelikli yağma" suçundan yürütülen soruşturmanın tamamlandığı, üç şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

