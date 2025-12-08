Mersin'de denetimler sürüyor 360 bin TL ceza kesildi

Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kasım ayında 849 firmada 53 binin üzerinde ürünü denetleyerek, tespit edilen ihlaller nedeniyle bazı işletmelere 360 bin 924 TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, 01-30 Kasım 2025 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve haksız fiyat artışı gibi konularda toplam 849 firmada 53 bin 477 ürünü inceledi. Yapılan kontrol ve tespitler sonucunda, kanuna aykırı uygulamaları belirlenen firmalara 360 bin 924 TL idari para cezası kesildi.

Tüketicilerin haklarını korumaya yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini aktarılan kurumun açıklamasında vatandaşların karşılaştıkları sorunları 'Alo 175' Tüketici Hattı üzerinden iletebilecekleri belirtildi. - MERSİN