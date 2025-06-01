Mersin'de Deniz Etkinliğinde Boğulma Faciası: 2 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Mersin'de Deniz Etkinliğinde Boğulma Faciası: 2 Öğrenci Hayatını Kaybetti
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Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen bir deniz etkinliğinde, güvenlik şeridini aşan öğrencilerden 6'sı boğulma tehlikesi yaşadı. Olayda 2 öğrenci hayatını kaybederken, diğer öğrencilerin durumu ciddi. Mersin Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin Valiliği, 75 öğrencinin katıldığı deniz etkinliğinde uyarılara rağmen güvenlik şeridini aşan ve boğulma tehlikesi yaşayan 6 öğrenciden 2'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Maliye Gençlik Kampı'na Ankara'dan gelen öğrenciler denize girdi. Güvenlik şeridini aşan öğrencilerden 6'sı çırpınmaya başladı. Görevli ve çevredekilerin de yardımıyla denizden baygın halde çıkarılarak ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen öğrencilerden M.E.A. (17) ile C.E.K. (16) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özel bir hastaneye sevk edilen ve durumu ağır olan A.B. (17) yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer 3 öğrencinin ise taburcu edildiği bildirildi.

"6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşanmıştır"

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Silifke ilçesi Maliye Gençlik Kampı'nda 1 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen deniz etkinliği sırasında üzücü bir boğulma vakası meydana gelmiştir. Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi'nden gelen 75 öğrencinin katıldığı etkinlikte görevlilerin uyarılarına rağmen 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşanmıştır. Görevli cankurtaranların müdahalesiyle 3 öğrenci kurtarılmış, 3 öğrenci ise akıntıya kapılmıştır. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda sudan çıkarılan öğrencilerden 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 1 öğrencinin tedavisi hastanede devam etmektedir. Kurtarılan diğer 3 öğrenci taburcu edilmiştir. Hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı; yaralı öğrencimize acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, süreç valiliğimizce takip edilmektedir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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