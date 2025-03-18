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Mengen Rüya Çiftliği Oteli Restoranında Yangın

Mengen Rüya Çiftliği Oteli Restoranında Yangın
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Bolu Valiliği tarafından mühürlenen Mengen Rüya Çiftliği otelinin restoran kısmında çıkan yangında, alan tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu Valiliği tarafından yapılan denetim sonrası faaliyeti durdurulan Mengen Rüya Çiftliği otelin restoranı alev alev yandı.

Yangın, Mengen ilçesinin Babahızır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Valiliği tarafından yapılan denetimdeki eksiklikler nedeniyle dün mühürlenerek faaliyetleri durdurulan Rüya Çiftliği Otel'in restoran kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için Bolu, Yeniçağa ve Gerede ilçesinden takviye ekipler de olay yerine gönderildi. Restoran kısmını saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında otelin restoran bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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