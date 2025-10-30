Haberler

Melissa Kasırgası Karayipler'de Can Kayıplarını Artırdı

Melissa Kasırgası Karayipler'de Can Kayıplarını Artırdı
Güncelleme:
Karayipler'de etkili olan Melissa Kasırgası, Haiti'de 25, Jamaika'da 8 ve Dominik Cumhuriyeti'nde 1 ölümle toplam can kaybını 34'e yükseltti. Haiti'de şiddetli yağışların sebep olduğu sel felaketi, binlerce insanı etkiledi.

Karayipler'de etkisini sürdüren Melissa Kasırgası nedeniyle Haiti'de 25, Jamaika'da 8, Dominik Cumhuriyeti'nin 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 34'e yükseldi.

Karayipler'de ilerleyen Melissa Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor. Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in batısındaki sahil kasabası olan Petit-Goave'de şiddetli yağışların ardından bir nehrin taşması sonucu meydana gelen sellerde 10'u çocuk olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise kayboldu. Haiti Afet Yönetim Ajansı'na göre ülke genelinde binden fazla ev sular altında kaldı, yaklaşık 12 bin kişi barınak merkezlerine sığındı. Kasırga, Karayipler'in en kalabalık ülkesi Haiti'yi doğrudan vurmadı, ancak yoğun yağışlara yol açtı. Kasırganın doğrudan vurduğu Jamaika'da ise 8 kişi hayatını kaybetti. Dominik Cumhuriyeti'nde 1 ölüm kaydedildi. Böylece Karayipler genelinde toplam can kaybı 34'e yükseldi. Küba'da can kaybı olmazken, geniş çaplı yıkım yaşandı. Çarşamba günü herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, adanın büyük hasar gördüğünü ve bölgeyi vuran yağmurların devam etmesi nedeniyle dikkatli olunması konusunda uyardı.

Melissa Kasırgası'nın ilerleyişi

Kasırga ilk olarak salı günü saatte 295 kilometre hızla 5. kategori seviyesinde Jamaika'yı vurmuştu. Jamaika'da 22 milyar dolarlık hasar ve ekonomik kayba yol açtığı tahmin edilen Melissa, dün saatte 190 kilometre hızla kategori 3 seviyesinde Küba'da karaya çıkmıştı. Kasırga son olarak kategori 2 seviyesine gerileyerek Bahamalar'da etkili olmaya başladı. - KİNGSTON

