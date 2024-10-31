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Meksika'da çelik fabrikasında patlama: 12 ölü

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Meksika'nın Tlaxcala eyaletindeki bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 12 işçi hayatını kaybetti. Olay sonrası bir kişinin durumu kritik, patlamanın eritme makinesinin çökmesinin yol açtığı düşünülüyor.

Meksika'nın Tlaxcala eyaletindeki Xaloztoc kasabasında bir çelik fabrikasında gece saatlerinde patlama meydana geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, patlama sonrası fabrikadaki sıvı çeliğin döküldüğü ve 12 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Eyalet savcılığı tarafından yapılan açıklamada ise olayda yaralanan bir kişinin durumunun kritik olduğu ifade edildi. Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

PATLAMA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eyalet sivil koruma birimi patlamanın eritme makinesinin çökmesinin ardından meydana gelmiş olabileceğini kaydetti. Şirket patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklarken, eritilmiş çeliğin suyla temas etmesinin patlamaya yol açabileceği biliniyor.

Tlaxcala Eyalet Valisi Lorena Cuellar, hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı diledi.
Meksika'da çelik fabrikasında patlama: 12 ölü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

FONCUSAVAR:

'Feci şekilde can verdi.' Can verirken oradamıydın ki? belki kolay çabucak öldü?

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