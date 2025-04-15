Kurultay soruşturmasında İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor

Soruşturmada yeni gelişme! İmamoğlu dahil 86 kişinin ifadesi alınıyor
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ile Suriye arasında büyük projeler için Şam'a gidiyor

Milyarlarca dolarlık projelerin görüşmeleri başlıyor
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı
DEM Partili Hatimoğulları: Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız

"Çok daha iç karartıcı bir tabloyla karşı karşıyayız"

Mehmet Ali Erbil'e Yasadışı Bahis İddiasından 10 Ay Hapis Cezası

Mehmet Ali Erbil'e Yasadışı Bahis İddiasından 10 Ay Hapis Cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Ali Erbil, yasadışı bahis reklamı yapmak ve insanları teşvik etmek suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası ertelendi ve bin lira para cezası verildi.

Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Erbil'i 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ve bin lira para cezasına hükmetti.

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, avukatı hazır bulundu.

10 ay hapis cezasının ertelenmesine hükmedildi

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Erbil'in üzerine atılı kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan önce 10 ay hapis cezasına, ardından bu cezanın ertelenmesine hükmetti. Erbil'e ayrıca bin lira da para cezası verildi. Mahkeme ayrıca Erbil'in yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolün de kaldırılmasına karar verdi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.