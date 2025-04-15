Mehmet Ali Erbil'e yasadışı bahse teşvik suçunda hapis cezası

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Mehmet Ali Erbil'e 10 Ay Hapis ve 1000 TL Para Cezası

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Mehmet Ali Erbil, yasadışı bahis reklamı yaptığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına ve 1000 lira para cezasına çarptırıldı. Hapis cezası ertelendi ve yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.

Mehmet Ali Erbil hakkında 10 ay hapis ve bin lira para cezası

İSTANBUL - Yasadışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Erbil'i 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis ve bin lira para cezasına hükmetti.

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları buna teşvik ettikleri iddiasıyla haklarında 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Ali Erbil katılmazken, avukatı hazır bulundu.

10 ay hapis cezasının ertelenmesine hükmedildi

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Erbil'in üzerine atılı kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan önce 10 ay hapis cezasına, ardından bu cezanın ertelenmesine hükmetti. Erbil'e ayrıca bin lira da para cezası verildi. Mahkeme ayrıca Erbil'in yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolün de kaldırılmasına karar verdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa
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