Marmaris'te Jet Ski Kazası: 2 Kadın Yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, üzerinde 2 kadının bulunduğu jet skinin tur teknesine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kızılkum mevkii açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde 2 kadının bulunduğu jet ski henüz bilinmeyen bir nedenle tur dönüşü yapan gezi teknesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tur teknesinde hafif hasar meydana geldi. Hafif şekilde yaralanan kadınlar vatandaşlar tarafından kurtarılarak iskeleye çıkartıldı. - MUĞLA