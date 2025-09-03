Haberler

Marmaris'te Jet Ski Kazası: 2 Kadın Yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde jet ski ile tur teknesinin çarpıştığı kazada, jet skideki 2 kadın hafif yaralandı. Olayın ardından yaralılar kurtarılarak iskeleye çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, üzerinde 2 kadının bulunduğu jet skinin tur teknesine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Kızılkum mevkii açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde 2 kadının bulunduğu jet ski henüz bilinmeyen bir nedenle tur dönüşü yapan gezi teknesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tur teknesinde hafif hasar meydana geldi. Hafif şekilde yaralanan kadınlar vatandaşlar tarafından kurtarılarak iskeleye çıkartıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
