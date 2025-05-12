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Marmaris'te Güvenlik Görevlisi Silahla Vurulmuş Halde Bulundu

Marmaris'te Güvenlik Görevlisi Silahla Vurulmuş Halde Bulundu
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir bankada görevli 26 yaşındaki güvenlik personeli, tuvalette başından vurulmuş halde bulundu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Y.S.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir bankada görevli güvenlik personeli, şubenin tuvaletinde başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Olay, Tepe Mahallesi'ndeki bir banka şubesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçici görevle Marmaris'e gelen 26 yaşındaki güvenlik görevlisi Y.S., sabah işe geldikten sonra personelin kullandığı tuvalete girdi. Kısa süre sonra içeriden silah sesi duyuldu. Silah sesini duyan banka çalışanları ve müşteriler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri başından silahla vurulmuş ve ağır yaralı halde bulunan Y.S.'ye ilk müdahalesini yaparak ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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