Marmaris'te Esnaf, Cezalara Karşı Protesto Düzenledi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kapalıçarşı esnafı, mağazalarında satış yaptıkları ürünlere yönelik yapılan denetimler sonrası uygulanan para cezalarını ve cezai yaptırımları protesto etmek amacıyla Marmaris Kaymakamlığı önünde toplandı. Yüzlerce esnafın katıldığı protestoda, kararların yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

Esnaf, çarşıda satışa sundukları ürünler nedeniyle yüksek miktarda para cezaları ile karşı karşıya kaldıklarını, bazı durumlarda mahkeme süreçlerinin başlatıldığını belirterek bu uygulamaların kendilerini maddi ve manevi olarak olumsuz etkilediğini ifade etti. Özellikle dünyaca ünlü markaların replika ürünlerini satan esnafın, marka avukatları ile karşı karşıya gelmesi tartışmaları alevlendirdi. Esnaf, uygulamaların orantısız olduğunu savunarak haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini ve sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini vurguladı.

Protesto sırasında Kaymakamlık önünde toplanan kalabalık nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Zaman zaman gerginlik de yaşanırken, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan esnafla görüşerek tansiyonu düşürdü ve kalabalığın sakinleşmesini sağladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretler nedeniyle Kaymakamlıkta bulunmadığı ancak ilerleyen saatlerde Kapalıçarşı esnafı temsilcileri ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapılacağı bildirildi. - MUĞLA