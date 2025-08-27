Marmaris'te Esnaf, Cezalara Karşı Protesto Düzenledi

Marmaris'te Esnaf, Cezalara Karşı Protesto Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Kapalıçarşı esnafı, uygulanan para cezalarını protesto etmek amacıyla Kaymakamlık önünde toplandı. Yüzlerce esnaf, cezaların orantısız olduğunu ve haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kapalıçarşı esnafı, mağazalarında satış yaptıkları ürünlere yönelik yapılan denetimler sonrası uygulanan para cezalarını ve cezai yaptırımları protesto etmek amacıyla Marmaris Kaymakamlığı önünde toplandı. Yüzlerce esnafın katıldığı protestoda, kararların yeniden değerlendirilmesi talep edildi.

Esnaf, çarşıda satışa sundukları ürünler nedeniyle yüksek miktarda para cezaları ile karşı karşıya kaldıklarını, bazı durumlarda mahkeme süreçlerinin başlatıldığını belirterek bu uygulamaların kendilerini maddi ve manevi olarak olumsuz etkilediğini ifade etti. Özellikle dünyaca ünlü markaların replika ürünlerini satan esnafın, marka avukatları ile karşı karşıya gelmesi tartışmaları alevlendirdi. Esnaf, uygulamaların orantısız olduğunu savunarak haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerini ve sorunun bir an önce çözülmesini istediklerini vurguladı.

Protesto sırasında Kaymakamlık önünde toplanan kalabalık nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Zaman zaman gerginlik de yaşanırken, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan esnafla görüşerek tansiyonu düşürdü ve kalabalığın sakinleşmesini sağladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'nın kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretler nedeniyle Kaymakamlıkta bulunmadığı ancak ilerleyen saatlerde Kapalıçarşı esnafı temsilcileri ile ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapılacağı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ASELSAN'dan heyecanlandıran mesajı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne açıklayacak?

ASELSAN'dan "Büyük gün" mesajı! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan tutuklandı

Kritik kurumun eski başkanı casusluktan tutuklandı
Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı

Müteahhit kendisini ihbar etti, koca bina dakikalar içinde yıkıldı
Öğretmen, polis, doktor, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni memur maaşları

Öğretmen, polis, hemşire! İşte 200'den fazla mesleğe göre yeni maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor, ağrı şikayetiyle gelen kadını hamile olduğuna ikna edemedi

Doktor, hamile olduğuna ikna edemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.