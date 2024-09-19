Mardin'de Sağanak Yağış ve Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Sağanak yağış Mardin'de hayatı olumsuz etkiledi

MARDİN - Mardin'de etkisini gösteren sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerden, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar kurulan pazarda çadırların uçmasına neden olurken vatandaşlara da zor anlar yaşattı.