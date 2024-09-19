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Mardin'de Sağanak Yağış ve Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mardin'de Sağanak Yağış ve Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, pazardaki çadırları uçururken, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sağanak yağış Mardin'de hayatı olumsuz etkiledi

MARDİN - Mardin'de etkisini gösteren sağanak yağış ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerden, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikindi saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar kurulan pazarda çadırların uçmasına neden olurken vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KURĞA - 3.Sayfa

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