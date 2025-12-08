Mardin'de mısır kurutma tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'de mısır kurutma tesisinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kızıltepe ilçesi Yaylım Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Mısır kurutma tesisinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tesiste maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - MARDİN