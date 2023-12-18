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Mardin'de mazot tankerinin bariyerlere çarptığı trafik kazasında sürücü yaralandı

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Mardin'de meydana gelen trafik kazasında mazot tankerinin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mardin'de mazot tankerinin bariyerlere çarptığı trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Nusaybin Durakbaşı Akarsu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mazot tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112'ye haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ve jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nusaybin Jandarma Mardin 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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