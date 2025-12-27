Mardin'de kaybolan banka kartından 7 bin 400 lira çeken 2 şüpheli yakalandı

Mardin'de kaybolan banka kartından 7 bin 400 lira çekilmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Artuklu ilçesinde bir vatandaşın kendisine ait banka kartının kaybolması sonucu bilgisi dışında 7 bin 400 TL para çekildiği belirlendi.

Yapılan inceleme ve takipler sonucu, banka kartını kullanarak para çektikleri tespit edilen 2 şüpheli, çekilen parayla birlikte kısa sürede yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Mardin'imizde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyecek, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - MARDİN