Haberler

Mardin'de kaybolan banka kartından 7 bin 400 lira çeken 2 şüpheli yakalandı

Mardin'de kaybolan banka kartından 7 bin 400 lira çeken 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de bir vatandaşın kaybolan banka kartından bilgisi dışında 7 bin 400 lira çekilmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, suçla mücadele kararlılığını vurguladı.

Mardin'de kaybolan banka kartından 7 bin 400 lira çekilmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Artuklu ilçesinde bir vatandaşın kendisine ait banka kartının kaybolması sonucu bilgisi dışında 7 bin 400 TL para çekildiği belirlendi.

Yapılan inceleme ve takipler sonucu, banka kartını kullanarak para çektikleri tespit edilen 2 şüpheli, çekilen parayla birlikte kısa sürede yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Mardin'imizde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyecek, suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu